V týmové střílečce Marvel Rivals se utkají ikoničtí superhrdinové a záporáci

28. 3. 2024 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Zatímco na filmovém a seriálovém poli teď Marvel rozhodně nezažívá své nejlepší období, ve hrách je to mnohem zajímavější. Měli jsme tu skvělé Midnight Suns či Marvel Snap, chystá se ambiciózní Marvel 1943: Rise of Hydra, Blade, Wolverine nebo třeba Iron Man. Do nadějného line-upu vstupuje ještě čerstvě oznámená online akce Marvel Rivals, která bude sice z trochu jiného soudku, ale taky nevypadá vůbec marně. Ostatně koukněte na přiložený trailer a hned budete vědět, odkud vítr vane.

Marvel Rivals je totiž týmová PvP střílečka se superhrdiny, kde si sestavíte svou vysněnou jednotku hrdinů (či záporáků) a na zničitelných, neustále se měnících bojištích vyrazíte do akce 6 proti 6.

Hrdinové mají pochopitelně své vlastní schopnosti, ale také se dokáží spojit a v rámci synergických dovedností udělat parádičky, za které by se nemusel stydět ani leckterý povedený film.

Rivals budou free-to-play, vyjdou na PC a na svědomí je má čínský NetEase. A jen těžko se jde ubránit srovnání s Overwatchem, kterého Rivals přeci jen trochu připomínají jak svou strukturou, tak i svým vizuálem.

Tvůrci slibují napínavou a rychlou akci šestičlenných týmů, které budete moct seskládat z celé řady více i méně známých hrdinů. Na startu by mělo být ve hře 18 superhrdinů a záporáků, nový obsah by měl ale po vydání pravidelně přibývat. Na startu nechybí zástupci Avengers, X-Menů ani Strážců galaxie. V traileru se mimo jiné mihne Star Lord, Black Panther, Iron Man, Doctor Strange, Scarlet Witch, Loki, Hulk, Spider-Man či Groot. Pokud vám v něm schází někteří z vašich oblíbenců, nezoufejte - patrně na ně časem dojde.

V titulu tohoto typu o příběh asi moc nepůjde, nicméně ani ten tu nechybí a postaví vás doprostřed střetu s Doktorem Doomem a jeho protějškem z budoucnosti roku 2099. Tento střet způsobil kolizi vesmírů na propletených časových rovinách. Jinými slovy si tady tvůrci otevírají dveře asi pro prakticky cokoliv a nebudou svázáni jakýmkoliv striktním příběhem malého rozsahu či měřítka, stejně jako konkrétními lokacemi. S protivníky se tak utkáte třeba v Asgardu nebo ve futuristickém Tokiu.

Kdy se Marvel Rivals dostanou na trh, je zatím ve hvězdách, ale už v květnu by měl probíhat uzavřený alfa test. V jeho rámci bude zatím dostupných 12+ postav, mezi kterými najdete Spider-Mana, Black Panthera, Magneta či Magik.