Marvel 1943: Rise of Hydra odhaluje válečnou akci s Kapitánem Amerikou a Black Pantherem

21. 3. 2024 8:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Marvel se ve spolupráci se Skydance New Media vytáhnul a představil opravdu solidní trailer pro akční adventuru Marvel 1943: Rise of Hydra. Což je nový oficiální název pro už několik let oznámený válečný titul s Kapitánem Amerikou a Black Pantherem, na kterém pracuje Amy Hennig. O hře jsme poprvé psali už v roce 2022.

Marvel 1943: Rise of Hydra se soustředí na Kapitána Ameriku, Azzuriho (Black Panthera z období druhé světové války), Gabriela Jonese z Howling Commandos a Nanali, wakandskou špionku. Čtveřice hratelných hrdinů uprostřed válečného chaosu uzavírají spojenectví, aby zmařili spiknutí titulní a dobře známé organizace Hydra.

Hrě šéfuje uznávaná scenáristka a šéfka vývoje Amy Hennig (Naughty Dog, Uncharted) a vyniká ohromující vizuální stránkou, které tvůrci dosáhli díky MetaHuman Creatoru od Epicu. Hennig tuto technologii chválila za její schopnost převést herecké výkony do realistických digitálních postav, upozornila také na „šílenou“ úroveň detailů, kterou nástroj zvládá.

Přesné datum vydání tu zatím sice nemáme, ale nově alespoň víme, že se dočkáme příští rok. Nezbývá než tak začít vyhlížet nějaké první větší představení hratelnosti, herních systémů a prvků, protože první příběhový trailer rozhodně dokázal nalákat. A to i navzdory tomu, že aktuální filmový Marvel se rozhodně nenachází na svém vrcholu.