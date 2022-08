Novou herní marvelovku od Amy Hennig uvidíme už za pár týdnů

17. 8. 2022 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Že Amy Hennig pracuje na něčem z univerza Marvelu, je nám známo už nějaký ten pátek, ale doposud jsme o hře nevěděli téměř nic. Tedy, zatím chytřejší pořád moc nejsme, ale už brzy budeme – Disney 9. září pořádá velkou akci D23. Ta se sice bude točit primárně kolem filmů a seriálů, ale hry se v rámci panelu Disney & Marvel Games Showcase taky dostanou ke slovu.

Markeťáci Disney nejsou moc sdílní, ale slibují jak updaty do už oznámených her, tak i zbrusu nová odhalení. A jedním z nich bude právě nová hra Amy Hennig, u níž se máme těšit na krátkou ukázku. Co že to přesně bude? Zatím víme jen to, že půjde o příběhovou akci postavenou na více hrdinech a že by mělo jít o blockbuster.

Hennig na hře pracuje ve Skydance New Media, kde pod její taktovkou vzniká i velká příběhová akce z univerza Star Wars. O tomto projektu se na D23 ale nejspíš nic moc nedozvíme a hlavním herním tahákem Skydance bude pravděpodobně jen ona marvelovka.

Vedle toho by se mohlo na D23 objevit třeba i nedávno opět odložené a některými členy redakce velmi očekávané Midnight Suns, kterému by slušel nový trailer s konkrétním datem vydání.

Hennig už má s Disney zkušenosti, byť trochu z druhé ruky. Svého času totiž pracovala ve Visceral Games na údajně ambiciózním Star Wars projektu s kódovým označením Ragtag, jenže vedení EA hru nakonec zrušilo.

Hennig tak sice o práci nouzi nemá, ale už poměrně dlouho jí žádná hra nevyšla. Posledním vydaným titulem, na kterém se Hennig podílela, zůstává nepříliš oblíbený Battlefield Hardline z roku 2015. Předtím byla Hennig jednou z hlavních tvůrkyň trilogie Uncharted.