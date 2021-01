V trpasličím dobrodružství Return to Nangrim si ze všeho nejvíc vážíte pochodně

11. 1. 2021 14:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V legendách světa Arafinn byste se mohli dozvědět něco o slavné a mocné rodině trpaslíků z rodu Stonebeards, či Kamenovousů, chcete-li. Po těchto mistrných kovářích se ale slehla zem, což jenom podporuje vaši zvědavost. Ve hře Return to Nangrim se proto vydáváte do jejich domoviny – útrob hory Nimbor, kde se pokusíte zjistit, co se s věhlasnými trpaslíky stalo.

Return to Nangrim je v prvé řadě first-person adventura, ve které přicházejí ke slovu prvky RPG a survivalu. Vaším nejvěrnějším přítelem se v temných podzemních chodbách stane pochodeň, která vám jednak osvětlí cestu před vámi, jednak vás zahřeje, jednak zažene hrůzy, které se v temnotách skrývají.

Musíte se naučit, jak svou pochodeň udržet co nejdéle v aktivním stavu, proto ji s pomocí craftingu dále vylepšujete. Ale nemyslete si, že jde o jednu z těch her, v nichž jste jinak úplně bezbranní. Umíte se chopit i válečné sekery.

V podzemním bludišti na vás čeká studium trpasličích run Hilduir, s jejichž pomocí si postupně poskládáte dohromady střípky příběhu a rozluštíte hádanky. Část obsahu podléhá procedurálnímu generování, od čehož si tvůrci slibují zejména to, že každý hráč prožije něco jiného (ale všichni víme, jak to s těmito ambicemi často ve výsledku dopadá).

Ze samotné hry nám toho studio Sycoforge mnoho neukázalo, ale jeho tým už léta pracuje na světě Arafinn, v němž se Return to Nangrim odehrává. Vypadá to, že se tvůrci zaměřují především na vyprávění příběhů z vlastního světa, což by v temné first-person adventuře nemělo být vůbec na škodu. Jeden takový příběh si můžete přečíst na oficiálním webu v interaktivní knížce, respektive nemusíte ani číst, jelikož jsou její texty nadabované.

Return to Nangrim má před sebou ještě dlouhou cestu. Datum vydání je v tuto chvíli nastavené na rok 2022 a tvůrci hru vyvíjejí pro PC, PlayStation 4 a Xbox One. Ale kdo ví, třeba se do výčtu dostanou i konzole nové generace.