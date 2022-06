V The Lord of the Rings: Return to Moria dobýváte Morii po zničení Prstenu moci

11. 6. 2022 15:44 | Novinky | autor: Václav Pecháček

S radostí v srdci můžu prohlásit, že Pán prstenů je už zase v módě. Nejvíc ze všeho vyhlížím seriál od Amazonu, který se na našich obrazovkách objeví začátkem září, ale kdyby mě náhodou výlet do druhého věku Středozemě neuspokojil, pořád je tu ještě věk čtvrtý. Právě tehdy, poté, co Frodo zničil Prsten a na trůn Gondoru usedl král Elessar (spoiler), se odehrává nový budovatelský survival The Lord of the Rings: Return to Moria.

Stanete se v něm bandou statečných trpaslíků, kteří na žádost Gimliho, pána Třpytivých jeskyní, vyrazí znovu dobýt proslulé podzemní sídlo Khazad-dûm, lépe známé jako doly Morie. Chudáku Balinovi se sice podobný nápad nepěkně vymstil, ale situace se od té doby změnila – Sauron padl, stejně tak Durinova zhouba, balrog z dávných časů, se kterým si vyřídil účty Gandalf.

To neznamená, že by snad šlo o expedici prostou nebezpečí. Do všech možných temných děr pod horami se ukryla spousta skřetů prchajících před hněvem vítězných mužů Západu, plus tam taky spousta goblinů zbyla, protože se nehnali do války pod praporem Rudého oka. A nesmíme zapomínat ani na strašlivé bezejmenné věci, které žijí v temnotách pod kořeny hor a jsou staré jako sám svět.

Do tohoto prostředí, mimochodem procedurálně generovaného, vyrazíte buď sami, nebo s partou až sedmi dalších kamarádů a pokusíte se vytvořit v Morii nový domov pro Durinovy děti. Postavíte si základnu, zabezpečíte ji, uvaříte si pivo, vykutáte zlato a mithril, vyrobíte si nové krumpáče a brnění, ozdobíte svoje nové síně klenoty a drahokamy.

Trpaslíci mají svoje potřeby, budou chtít spát, být v teple, jíst – a samozřejmě taky zabíjet skřety v akčním soubojovém systému, protože jediný dobrý skřet je ten mrtvý. Postupem času budete odhalovat dávné památky největšího trpasličího města, znovu rozfoukáte staré pece, obsadíte dávno opuštěné síně a tím vším vás bude provázet příběh a kousky Tolkienova kánonu.

Return to Moria na první pohled připomíná Valheim, největší survivalový fenomén posledních let, a také za ním stojí nezávislé studio, v tomto případě Free Range Games. Uvidíme, jestli si tihle vývojáři, kteří dosud spíš externě vypomáhali s cizími projekty, dokážou poradit s takhle slavnou, takhle milovanou značkou. Minimálně to ale vypadá o něco líp než Glum…

Hra by měla vyjít na Epic Games Store někdy na jaře příštího roku.