V The Callisto Protocol se budete muset spoléhat i na holé pěsti. Nábojů bude málo

22. 6. 2022 14:37 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ukázka The Callisto Protocol patří mezi to nejlepší, co letošní pseudo E3 nabídla, a příslib vydání ještě v letošním roce nám rozhodně vykouzlil úsměv na tváři, především proto, že podzimní sezóna prozatím vypadá dost slabě.

Vývojáři ze studia Striking Distance samozřejmě chtějí udržet setrvačnost po úspěšné prezentaci, a tak nyní sdílí jak menší drobečky informací (třeba o tom, že děs a brutalitu čerpají i ze skutečných záběrů), tak delší rozhovory, jako je třeba ten pro magazín Game Informer. V něm se designér Ben Walker blíže rozpovídal o soubojovém systému.

Zatímco v Dead Space si Isaac Clarke musel poradit z větší části s průmyslovými nástroji, které využíval jako zbraně, bude mít hlavní hrdina Callisto Protocolu o něco konvenčnější arzenál, který si bude moci vylepšovat. Je ovšem třeba počítat s tím, že munice bude nedostatkovým zbožím, a tak se z velké části budeme muset spoléhat na férové souboje nablízko.

S ohledem na to, že The Callisto Protocol akcentuje prvky boje o přežití, budete pěstní boj moci okořenit různými kombinacemi úderů, které třeba nepřítele odhodí a vám umožní v klidu zamířit a umístit střelu přímo do citlivého místa nepřítele, čímž ušetříte munici. Kromě holých rukou vám pomůže také omračující obušek a antigravitační nástroj, se kterým budete moci nepřátele různě pohazovat vzduchem.

Hra se rozhodně neštítí brutálních a nechutných scén, jako je v trailerech viděné ukousávání částí hlav a podobně. Šéf vývoje Glenn Schofield říká, že s možnostmi nových herních systémů jde i v tomto ohledu zajít mnohem dál než dřív. Pokud vše půjde dobře, budeme moci tento posun zhodnotit 2. prosince letošního roku na PC a současné i minulé generaci konzolí.