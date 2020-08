V survivalu Undying musíte svého syna naučit přežívat, než podlehnete kousnutí zombíka

13. 8. 2020 7:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máme tu hry se zombíky, kde v rambo stylu likvidujete stovky mozkožroutů, a když se jim nezvládnete ubránit, dobrodružství končí. Pak tu jsou zombie hry, které v gardu The Last of Us nebo The Walking Dead naopak ždímají vaše emoce a o zběsilou akci tu jde až v druhé, možná třetí řadě.

Nezávislý survival Undying se ztotožňuje s druhým přístupem. Ve chvíli, kdy jeho hlavní hrdinku Anling jeden z nemrtvých kousne, příběh teprve začíná. Její dny jsou sečteny, a musí tak začít bojovat o přežití ne svoje, ale svého syna Codyho. Během posledních dní, které jí zbývají, ho musí naučit přežít ve světě, kde příliš nezáleží na tom, jestli si udělal domácí úkoly a vyčistil si před spaním zuby.

Vy se před její proměnou musíte postarat o to, aby Anling ani Cody nezemřeli hladem a žízní, protože utrpení urychluje šíření matčiny infekce. Svému synovi musí během krátké doby předat cenné roky zkušeností, ať už jde o obranu, výrobu improvizovaných zbraní a nástrojů, nebo vaření.

Cestou je dobré posbírat všechno, co se vám vejde do kapes, protože nikdy nevíte, za co bude ochotný měnit někdo z ostatních přeživších, případně co zajímavého si z nalezených věcí můžete sami vytvořit. Cody se od Anling skutečně učí, postupem času se tak na něj můžete začít spoléhat a dopřát mu určitou samostatnost.

Mapu relativně otevřeného městského světa si budete tvořit sami, a to „po paměti“ hlavní hrdinky. Tím, že sami přispějete k umístění klíčových lokací, si hru můžete usnadnit, ale taky nevědomky dost ztížit.

Hratelností je Undying roguelike survival s dynamickým střídáním dne a noci z pohledu ptačí perspektivy, kde závodíte s časem. Konec ústřední dvojice je tvůrci tak jako tak předurčen, tohle nebude příběh o hledání vakcíny či léku.

Dojemný survival Undying momentálně prochází testováním v uzavřené alfě, plná verze by měla na Steamu vyjít někdy během příštího roku.