V srpnu se ze zatáčky vyřítí banda orků z Warhammeru 40,000 s akčními závody Speed Freeks

19. 7. 2024 | autor: Aleš Smutný

Rozhodně se nedá říct, že by Games Workshop nedávali své značky k dispozici menším vývojářům. Další z řady „za pokus to stojí“ her z Warhammeru 40,000, která se blíží svému vydání, jsou ryze orčí šílené závody a bitvy s podtitulem Speed Freeks. Hlavní roli tu budou hrát právě známá ikonická monstra a především houby, kterými orkové jsou. A titulní Speed Freeks, což jsou orkové posedlí závoděním a boji v nejrůznějších dopravních prostředcích.

Pro PLAION hru vytváří malé studio Caged Elements, která má za sebou závody GRIP. S novým trailerem, jež oznamuje datum vydání early accessu na Steamu, k čemuž dojde 6. srpna, jasně uvidíte, že technicky se Speed Freeks nebudou hnát za nějakými oceněními v oblasti realismu jízdního modelu a ani grafika vás neokouzlí. Nicméně, po pár desítkách vteřin mé srdce roztálo, protože potenciál na to být velmi zábavnou hrou, tenhle titul má.

Podle všeho má Warhammer 40,000: Speed Freeks vše. Jsou tu ikonické bugginy jako Boomdakka Snazzwagon, Shokkjump Dragsta, nelétající stíhačka Megatrukk Scrapjet nebo Rukkatruk Squigbuggy. Objevuje se i motorka Deffkilla Wartrike, nějaké ty Trukky, Battlewagony a lootované tanky. Minimálně v pasáži, kde si můžete přizpůsobit svůj vůz je i vidět šasi Lemana Russe z Imperiální Gardy… a také lze vyrobit klasické grotí tanky.

Zatím víme o módech Deff Rally, kde se týmy po osmi jezdcích prohání po mapě a zabírají body, zatímco se navzájem ničí na součástky, a Kill Konvoy, kde dva týmy musí pohánět svou Stompu (obřího bitevního robota a zároveň transportní vozidlo), zatímco se snaží zničit tu soupeřovu.

Ne, Speed Freeks nevypadají moc hezky, ale mají styl a tu správnou míru bizarní orčí posedlosti. Pokud se budou vozy dobře ovládat a celá akce správně sedne do rukou, Speed Freeks mohou určitě zabodovat. Tím spíš, že půjde o free-to-play titul, takže si jej bude moci zkusit každý. Aktuálně se čeká na zmíněné vydání v early accessu, odkud má ovšem vyjet ještě letos. Má už za sebou totiž několik kol alfa a betatestu a teď jde o další krok v rámci celkového ladění hry a likvidace bugů. Tak uvidíme, jak to s těmito závody nakonec dopadne.