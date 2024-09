V rozšíření The Lake House pro Alana Wakea 2 se vrátíme na Temné místo

26. 9. 2024 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Loňský survival horor Alan Wake 2 letos na podzim dostane už druhé příběhové rozšíření – červnové Night Springs přispěchalo s trojicí epizod televizní show, která sledovala Alanovy pokusy opustit Temné místo. Během State of Play studio Remedy představilo druhý dodatek s názvem The Lake House, kde se do oné záhadné alternativní dimenze podíváme znovu.

Konkrétně v kůži agentky FBC, Kiran Estevez, která se krátce objevila už v původní hře. Samotný název rozšíření odkazuje na výzkumnou stanici vládní agentury pro výzkum paranormálních jevů, jež vznikla po událostech prvního dílu. Jeden z experimentů se nicméně zvrtl a realita se při něm prolnula s Temným místem, které základnu pohltila.

The Lake House se nebude odehrávat ani před událostmi základní hry, ani po ní, ale přímo během. V upoutávce se navíc ozývá hlas agentky FBI, Sagy Anderson, jedné z protagonistek, a tak se dá očekávat, že v chystaném rozšíření bude nějakým způsobem figurovat.

The Lake House pro Alana Wakea 2 vyjde během října, přesný termín zatím neznáme. DLC se dá pořídit v balíčku společně s prvním dodatkem Night Springs, případně v kompletu se základní hrou v rámci deluxe edice pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.