Alan Wake 2 se na podzim dočká fyzické edice i druhého rozšíření

3. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Remedy upřesnilo, že se druhého placeného rozšíření pro Alana Wakea 2 s názvem The Lake House dočkáme v říjnu. Informaci uvedlo v aktualizované sekci nejčastějších otázek a odpovědí, z níž vyplývá, že DLC dorazí nejpozději s fyzickou edicí hry, jejíž vydání je plánované na 22. října.

Vývojáři termín vydání pro The Lake House konkrétně nespecifikovali. Potvrdili nicméně, že krabicová edice hry bude obsahovat kompletní Expansion Pass, kam spadá nedávno vydané rozšíření Night Springs a také i chystaný druhý dodatek, o jehož náplni zatím nevíme mnoho.

Respektive můžeme pracovat s tím, co Remedy prozradilo už při jeho oznámení. DLC se bude věnovat titulnímu domku u jezera Cauldron, který skrývá výzkumnou stanici jedné z utajovaných vládních agentur. A tou není žádná jiná než Federal Bureau of Control, jíž šéfuje hlavní hrdinka Control, Jesse Faden.

Experiment se samozřejmě zvrtnul a na vás bude, abyste křehkou všední realitu opět propojili s Temným místem, a to v rámci dvou samostatných výprav. V těch se opět protnou osudy Sagy Anderson a Alana Wakea.

zdroj: vlastní video redakce

Dá se také očekávat, že The Lake House ještě důkladněji proplete nitky zkoušeného spisovatele a ostatních hrdinů z her z dílny Remedy, a že to v rázu studia opět udělá s patřičnou dávkou bizáru a psychedelična. Z dřívějšího vyjádření šéfa vývoje Sama Lakea víme, že události druhého DLC sice nebudou nutně směřovat k začátku chystaného pokračování Control, ale bude možné si z nich ledacos odvodit, podobně jako právě v případě AWE, které předestřelo Wakeův návrat po třináctileté pauze.