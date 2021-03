V Returnal budete svědky smrti ostatních hráčů. A pomstíte je

18. 3. 2021 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Chystaná roguelite exkluzivita PlayStationu 5 zvaná Returnal se od začátku prezentuje jako akční záležitost, ale už minulé video poukázalo na pomalejší, hororovější prvky a po něm dostáváme i zajímavé informace o způsobu vyprávění této potenciálně skvělé hry.

Určitě se podívejte na nový trailer níže, který toho sice navzdory svému označení o příběhu mnoho neprozradí, ale má dobrou atmosféru a ukazuje další záběry z hraní. Pro informace o příběhu musíme sáhnout do oficiálního blogového příspěvku.

V něm tvůrci popisují tvůrčí proces vzniku hlavní hrdinky Selene, která neuposlechne rozkazu a vydá se prozkoumat podivný signál na planetě Atropos. Její loď zde ztroskotá, a jak záhy zjistí, nemůže zcela umřít. Po každé smrti se znovu probudí ve svém havarovaném plavidle, přičemž svět kolem ní se změnil.

Každý z rozličných biomů se po každé smrti promíchá, ale jisté prvky budou konstantní. Často budete nacházet svá vlastní těla a u nich nahrávky událostí, na které si nebudete vzpomínat. Nejsou to totiž vaše těla, ale těla ostatních hráčů, a vy tak můžete zjistit, co předcházelo jejich smrti.

zdroj: Housemarque

Na základě toho se můžete rozhodnout buď neriskovat a obrat mrtvolu o zdroje, nebo se vydat za pomstou. Co obnáší druhá možnost, už musíte zjistit sami. Tento asynchronní multiplayer mi trochu připomíná prvek z Death Stranding, kde hra více hráčů, které jste nikdy neviděli, fungovala skvěle. Snad to bude podobné i tady.

Příběh budete dále odhalovat skrze mimozemské holografické sochy, které poskytnou pouze vizuální nastínění událostí, zatímco význam takzvaných xenoglyphů psaných mimozemským jazykem budete muset nejprve rozluštit.

Příběh si tedy budete skládat z jednotlivých střípků, nečekejte vyloženě přímočaré cutscény vysvětlující veškeré dění. Tvůrci chtějí, abyste historii mimozemské rasy vyčetli z prostředí. Ale budete objevovat i svou vlastní historii ve vlastním domě, který se na Atroposu z nějakého důvodu vyskytuje. A v něm se hra přepíná do pohledu první osoby, aby byla atmosféra ještě tísnivější.

Returnal by skutečně mohla být černým koněm letošního roku, jak míní náš Pavel. I já už se začínám opatrně těšit. A co vy? Jak to celé dopadne, se dozvíme 30. dubna pouze na PlayStationu 5.