V prvních záběrech z hraní je Suicide Squad jako utržená ze řetězu

10. 12. 2021 6:08 | Novinky | autor: Adam Homola

Záběry ze hry jsme tu sice měli už minule, ale tentokrát dostáváme něco, co může mít v názvu „gameplay trailer“ a nemusí se za to vůbec stydět. Suicide Squad: Kill the Justice League debutovalo své první záběry přímo z hraní na akci The Game Awards a že je na co koukat.

Trailer je totiž plný dost hektické akce a nešetří jak hláškami, tak kulkami, pěstmi, bumerangy, baseballovými pálkami a dalšími zbraněmi. Hlavními tahouny jsou tady Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark a Deadshot, zatímco za hlavního antagonistu traileru je tentokrát chudák Barry, respektive Flash.

Hratelnost Suicide Squad: Kill the Justice League může sice z nového videa působit možná trochu přestřeleně a zmateně, ale zároveň je z ní cítit smysl pro dynamiku a efektivní akci. Za připomenutí ostatně také stojí, že hru mají na svědomí pánové a dámy ze studia Rocksteady. To nám před lety naservírovalo výbornou trilogii Batman: Arkham, a tak nezbývá než doufat, že talent a schopnost dělat skvělé hry tihle borci pořád mají.

Suicide Squad: Kill the Justice League vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S někdy v průběhu příštího roku.

zdroj: Rocksteady