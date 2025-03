V PlayStation Plus dostanete v dubnu nového RoboCopa i Digimony

27. 3. 2025 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Na duben přichystalo předplatné PlayStation Plus další dobré kousky, které si během příštího měsíce můžete přidat do své knihovničky. Jasně jim podle mne vévodí nový (dobře, bude mít už skoro rok a půl, ale vlastně je pořád nový) Robocop: Rogue City, vynikající střílečka, která určitě stojí za vaši pozornost. Tuplem, pokud jste milovníky původních filmů a chcete si užít roli ocelového strážce zákona se zálibou v přesnídávkách.

Pokud netoužíte po převaze na bojišti nebo hraní za kladného ochránce, možná vám sedne další hra, tedy The Texas Chain Saw Massacre, asymetrická hororová akce od Sumo Digital. Tentokrát si zahrajete nejen za hlavního záporáka, v tomto případě Leatherface s titulní motorovkou, se kterou pácháte taktéž titulní masakr, ale i za zdegenerované členy jeho rodiny. Snad se ovšem od vydání zlepšila stabilita serverů…

Třetím titulem na seznamu, který spadá do klasické předplatitelské škatulky „nikdy bych si to nekoupil/a, ale takhle to zkusím“, je Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker's Memory, už trochu letité RPG zasazené do oblíbeného univerza Digimonů. Popravde, pokud máte doma potomka, který holduje Digimonům, nebo jim dokonce fandíte vy sami, není důvod, proč tenhle dobře hodnocený kousek nezkusit.

Stojí za připomenutí, že s dubnovou nabídkou se pomalu blíží ke konci šance na získání březnových titulů z PlayStation Plus, kterým vévodí překvapivě brzy do předplatného přidané Dragon Age: The Veilguard. Na jejich vyzvednutí máte čas do 31. března, než je nahradí výše popsaná trojice.