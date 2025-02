V Obsidianu by rádi vyrobili taktickou strategii ze světa Pillars of Eternity

25. 2. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Studio Obsidian Entertainment před několika dny přišlo s klasickým fantasy RPG z pohledu první osoby Avowed a zároveň také pracuje na pokračování svého sci-fi RPG The Outer Worlds 2. To ale neznamená, že by se jeho tvůrčí mysli už nerozhlížely za obzor a neplánovaly, co budou dělat dál – byznys se přeci nesmí zastavit, železo je třeba kout, dokud je žhavé a tak dále.

Známý herní designér a šéf vývoje her Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity nebo Pentiment, Josh Sawyer, se ve streamu na Twitchi rozpovídal o možnosti, že by studio vytvořilo taktickou strategii z dvorního univerza Pillars of Eternity, což je nápad, se kterým zřejmě přišli sami zaměstnanci studia: „Máme ve studiu dost lidí, kteří by rádi pracovali na něčem jako Pillars Tactics.“

„U něčeho podobného se ale hrozně těžko odhaduje škála. Kolik vývojářů zaměstnáte vývojem v žánru pro relativně úzké publikum? Jak velkou hru chcete udělat? A kolik času věnujete, aby byla tak hezká jako, řekněme, Avowed?“ nastínil Sawyer problémy, které se mohou pojit s odsouhlasením podobného projektu.

„Museli bychom trefit škálu tak, aby si hra na sebe vůbec dokázala vydělat. Taktické strategie mají nadšené publikum, ale co do počtu oněch fanoušků zkrátka není až tak moc. A když vyrobíte dobrou taktickou novinku, tihle lidé si ji sice koupí, jenže i když si ji koupí úplně všichni, pořád neprodáte až tolik kopií,“ popsal Sawyer.

Tak či tak, šance, že se studio s novým projektem znovu vydá do světa Pillars, je poměrně vysoká. Sawyer již dříve prohlásil, že by mu nevadilo pracovat na Pillars of Eternity 3, pokud by Microsoft nabídl dost peněz. A šéfka vývoje Avowed Carrie Patel zas v rozhovoru pro Bloomberg prohlásila, že by také ráda tvořila další projekt v témže světě. O žánru zatím nejspíš není rozhodnuto, ale pravděpodobně se není čeho bát: Obsidianu žánrové odbočky většinou nedělají problémy – stačí se podívat na fantastický survival Grounded či podmanivou detektivní adventuru Pentiment.