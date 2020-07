V novém RPG od tvůrců GreedFallu bojujete proti robotům Ludvíka XVI.

9. 7. 2020 7:30 | autor: Patrik Hajda

Vývojáři ve studiu Spiders se opravdu neflákají. Ani ne rok po vydání fantasy RPG GreedFall zasazeného do doby kolonizace představují svůj další projekt s neméně zajímavou alternativní historií. Ve Steelrising se vydáte do Paříže koncem 18. století, kde zrovna zuří Velká francouzská revoluce.

V popředí dění stojí král Ludvík XVI., který se snaží prosadit svou s pomocí robotů, nebo automatonů, chcete-li. Jaká je vaše úloha v tomto pokřiveném, temném světě? Sami jste automatonem, konkrétně ochráncem královny Marie Antoinetty, a bude na vás – nepřekvapivě – ukončit Ludvíkovu hrůzovládu. Mimo to se ale budete pídit po svém stvořiteli, takže zřejmě nebudete úplně bezduchým strojem.

Ve Steelrising navštívíte dávno ztracené památky Paříže, do ruky se vám dostanou zbraně ze sedmi kategorií a mělo by jít na poměry Spiders o akčnější hru. Protože má projekt před sebou ještě dlouhou cestu, nic dalšího se zatím nedozvídáme. Jen to, že hra vyjde někdy v budoucnu na počítačích a nové generaci konzolí.