V nové hře od Naughty Dog si opět zahraje Troy Baker

26. 11. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli má herní průmysl svého dříče, je jím bezpochyby dabér Troy Baker, který propůjčil hlas více než třem stovkám postav. Mezi nejznámější patří třeba Booker DeWitt v BioShock: Infinite, Higgs v Death Stranding nebo Joel ze série The Last of Us. Ostatně se studiem Naughty Dog spolupracoval i na Uncharted 4: Thief's End, kde si zahrál Sama Drakea, nezbedného bratra hlavního hrdiny. A Baker se do nahrávacích studií Naughty Dogu brzy vrátí, bude totiž učinkovat v jeho příští hře.

Herec to potvrdil v rozhovoru pro magazín GQ, je ale nutné trochu krotit očekávání, protože oné nové hry se jen tak nedočkáme. Ještě předtím, než se do natáčení naplno pustí, bude příští rok dokončovat práce s Kenem Levinem na Judas, duchovním nástupci výše zmíněného BioShocku, a teprve potom se vrhne na nový projekt Neila Druckmanna.

Půjde snad o The Last of Us: Part III? V tom jsou náznaky poměrně nejasné, protože Naughty Dog momentálně vyvíjí hned několik singleplayerových her najednou, mezi nimi i úplně nové značky a jiné formáty, než na jaké jsme od lineárně příběhového studia zvyklí. Druckmann chce totiž momentálně prozkoumat hlavně hráčskou svobodu.

„Myslím, že naše nejlepší příběhy v The Last of Us – a ano, hodně jich bylo ve filmečcích – jsou v hratelnosti a v pohybu prostředím a chápání historie toho prostředí. To je za mě ta největší radost, kterou ze hry mívám, že mi vývojáři věří, že si na věci přijdu sám, a rád bych si to vyzkoušel v dalším projektu,“ řekl už dříve Druckmann v rozhovoru pro The Washington Post, zatímco citoval, jaký dojem na něj zanechal Elden Ring.

Nadcházející role Troye Bakera bude ústřední archeolog v Indiana Jones and the Great Circle. Přestože Indy ponese podobu Harrisona Forda, Baker se nesnažil napodobovat hlas hollywoodského herce. „Buď uděláte něco odlišného, nebo se snažíte imitovat Harrisona Forda. V obou případech selžete. Já se přestal snažit být Harrison Ford a zkrátka začal být Indiana Jones,“ prozradil o přístupu k ikonické postavě dabér.

Indiana Jones and the Great Circle vychází 9. prosince na PC a Xbox Series X/S, začátkem příštího roku pak i na PlayStation 5.