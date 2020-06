V nové battle royale se stanete ninjou nebo conquistadorem

16. 6. 2020 10:41 | autor: Patrik Hajda

I v žánru battle royale je stále prostor pro novoty. Stačí hru zasadit do období před stovkami let, kdy automatické palné zbraně byly tak maximálně bláznivým snem pošahaných jasnovidců. Kdy se bojovníci vrhali jeden na druhého třímaje chladné čepele. Kdy slovo snajpr snad ještě ani neexistovalo.

V RAN: Lost Islands se stovka hráčů snese na archaických padácích na legendami opředené souostroví plné mnohých nebezpečí, jako jsou místní domorodci, tornáda a tsunami. Všichni se honí za bájným pokladem, k němuž hledají vodítka na souši a na dně moří.

Dojde k lodním bitvám, k soubojům ze sedel koní, a i když jsem vyzdvihoval kontaktní souboje, tak nějaká ta velmi pomalu nabíjená mušketa a luk se tu také najdou (a co má být ta světelná katana, která se mihne v traileru?). Do vyvýšených pozic se dostanete s pomocí starého dobrého háku na laně, abyste následně doplachtili do vzdálenějších míst, a smazali tak náskok soupeřů.

RAN: Lost Islands bude od dnešní sedmé hodiny večerní hodiny k vyzkoušení zdarma v rámci herního festivalu na Steamu, který poběží až do příštího pondělí. Pro jistotu se ale zapište do bety na oficiální stránce (i když jde o otevřenou betu, trailer z nějakého důvodu vyzývá k registraci, tak ať pak nejste překvapení).