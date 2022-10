V Need for Speed Unbound budete muset pro ty největší odměny hodně riskovat

19. 10. 2022 12:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Odhalení nového dílu Need for Speed proběhlo teprve před dvěma týdny, do stanoveného termínu vydání však zbývají už jenom necelé dva měsíce, a tak je třeba začít pořádně přitápět pod kotel informační smršti. Vydavatelství EA vydalo další krátká trailer, který se tentokrát zaměřuje na vysoký risk, ale také potenciálně vysokou odměnu.

„V Need for Speed Unbound musí hráči riskovat, aby se dostali na vrchol. Zvolte si, jak a kdy vsadíte všechno na jednu kartu, dělejte obrovské drifty na ulici, předjíždějte policisty nebo uzavírejte vedlejší sázky proti konkurenčním závodníkům,“ říká tisková zpráva.

Důležité je podle ní co nejrychleji získat peníze, aby se hráč dostal do týdenních kvalifikací na hlavní event města Lakeshore s názvem The Grand. Trailer ukazuje především akční honičky s policií a opět je v něm přehršel kreslených barevných efektů, které ovšem dle nedávných informací půjde do velké míry vypnout.

Need for Speed Unbound vzniká ve studiu Criterion, vůbec poprvé na konzolích nabídne rozlišení 4K při 60 FPS, a možná i proto míří pouze na aktuální generaci PlayStationu a Xboxu a na PC. Plného vydání se dočkáme už 2. prosince.