Děsí vás divoké efekty nového Need for Speed Unbound? Půjdou vypnout, tedy většina

Minulý týden se po dlouhé době konečně představilo nové Need for Speed Unbound a hned se potvrdily velmi divoké spekulace z předchozích měsíců – realistická grafika vozů se zde skutečně setkává s animovanými prvky, což se ne každému zamlouvá.

Tvůrci proto přispěchali na Twitter s potvrzením, že všelijaká animovaná křidélka a bezpočet dalších grafických prvků bude zcela dobrovolných, v rámci tuningu si je nemusíte na vůz dávat. Má to jen dva háčky – pro kouř od kol a efekt zadních světel to neplatí, s těmi se prostě budete muset naučit žít.

Need for Speed Unbound vyjde 2. prosince na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.

Yes, you can turn the effects off. In fact, you can choose to never put them on in the first place. Just like any other part of a car