V krásné strategii As Far As The Eye vedete strádající kmen ke spáse

14. 8. 2020 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Za podivně znějícím názvem se ukrývá veškerá podstata vašeho snažení. V As Far As The Eye je vaším cílem dopravit karavanu kmenových bytostí doprostřed divočiny, k bájnému Oku, které jediné slibuje ochranu před blížící se katastrofou. Ale protože jsme v žánru roguelike, hned tak se vám to nepovede. Proto je vaším prvním cílem dostat se co nejdál.

Na začátku své pouti si vyberete jeden ze čtyř unikátních kmenů, následně si vyberete jednu z mnoha cest, po které se vesnička usídlená na zádech gigantické bytosti může vydat a teprve pak začíná ta pravá zábava – strádání. Rozšiřující se kmen má neustále něčeho nedostatek, takže po cestě hledáte suroviny, stavíte nové budovy a ženete se do neznáma.

Musíte se samozřejmě připravit i na život ohrožující situace, kterými nebude jen prorokovaná apokalypsa, ale i nepřízeň počasí. Zároveň se připravte na těžká rozhodnutí, která povedou váš lid k prospěchu, anebo také ke zkáze.

Graficky není o čem, tohle se malému indie týmu Unexpected prostě povedlo. Hexy snad nikdy nevypadaly tak dobře… Že už si to chcete zahrát? Nebojte, nebudete čekat moc dlouho. As Far As The Eye vyjde 10. září na Steamu.