V Hot Wheels Unleashed na velikosti záleží

3. 5. 2021 10:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Letos na podzim se vrátíme do dětských let s příchodem videoherní adaptace Hot Wheels Unleashed (pokud jste tedy nesbírali konkurenční Machbox či jiné). Tato závodní arkáda se tváří jako vážný konkurent zavedené Trackmanie, protože vám kromě vlastního závodění umožní budovat bláznivé tratě z ikonického oranžového plastu.

O editoru ale nejnovější video není. Zaměřuje se na čistokrevné záběry z hraní bez cingrlátek. Trať vede místem, kde byste si v realitě rozhodně hrát neměli – na vrcholu rozestavěného mrakodrapu. Ale spíš než volného pádu byste se měli obávat mohutné naleštěné cisterny, která oznamuje svůj rázný příchod otravným klaksonem.

Jak vidno, s cisternou je mnohem snazší vyrazit autíčka protivníků z trati, než tomu je s ostatními vozidly, která se o sebe jen opřou a vymění si laky. Malá auta by mohla mít jinou výhodu – v jednu chvíli se dinosauří závoďák vznese nad trať a místo toho, aby projel legendární smyčkou, provede skrze ni řízený let.

Tak co myslíte, bude Hot Wheels Unleashed zábavnou arkádou, nebo jen narychlo vyvařenou dojičkou značky? Dozvíme se to 30. září, kdy hra dorazí na počítače, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X/S a Switch.