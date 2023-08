V hlubinách Under the Waves budete bojovat především s vlastní samotou

24. 8. 2023 15:33 | Novinky | autor: Jan Slavík

Po prostém zahlédnutí obrázků z novinky Under the Waves, kterou tvůrci ze studia Parallel oznámili během loňského Gamescomu, by nebylo s podivem, kdyby se do mysli ihned drala přirovnání k jistému skvělému survivalu. Pravda je ale nakonec jinde, protože před sebou máme přemýšlivou a emotivní adventuru, která má se Subnauticou společné maximálně ono potápěčské zasazení.

Hra vychází už za necelý týden a tento fakt se tvůrci rozhodli připomenout novou upoutávkou (ke zhlédnutí výše), která byla k vidění během otevírací noci letošního Gamescomu. A pokud by snad někdo stále pochyboval o tónu hry a jejího vyprávění, z traileru bude mít jasno: V Under the Waves na nás opravdu žádné rozjařilé veselí nečeká.

Zápletka nás zavede pod vlny Severního moře v technofuturistické verzi sedmdesátých let, kde se potápěč Stan snaží vypořádat se ztrátou, která mu změnila život. Metafora s ponořením do žalu je nabíledni. Hra ale zároveň nemá být jen pouhou ódou na utrpení a mysl mizící v nedosažitelných hlubinách, protože podmořský svět má i léčivé účinky a takřka surrealistická krajina oceánského dna dokáže fungovat jako balzám na bolest.

Jen pozor na Stanovy vnitřní démony, v absolutní izolaci nabírají na síle. Ochuzeni nebudeme ani o jistou vrstvu tajemství, protože Stan narazí i na nevysvětlitelné jevy a tvůrci slibují také drobnou příchuť sci-fi i fantasy. Po stránce herních mechanik by se mělo jednat o explorativní adventuru s občasným craftingem a hádankami, bojovat se nejspíš nebude.

Under the Waves vychází 29. srpna na PC a staré i současné konzole.