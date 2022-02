V Elden Ringu nebudete za bossy muset opakovaně zdlouhavě cestovat

14. 2. 2022 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z nejnáročnějších a vysilujících součástí soulsborne her a jejich napodobenin je opětovné cestování k arénám s bossy, pokud se vám silného nepřítele nedaří porazit. Mnohdy prošlapáváním známé trasy strávíte víc času než následnou konfrontací, což přináší frustraci a pro řadu hráčů jde o aspekt, kvůli němuž zmíněné hry navždy odložili.

Elden Ring, který vychází tento měsíc, bude v tomto ohledu mnohem benevolentnější. V rozhovoru pro magazín UnGeek to potvrdil producent hry Jasuhiro Kitao, který připomněl dvojí variantu checkpointů. Kromě takzvaných Site of Grace, variace na ohníčky či lucerny ze starších her, budou po mapě rozmístěny také záchytné body jménem Stake of Marika. U těch sice nemůžete levelovat či využívat další služby, FromSoftware ale s jejich pomocí chtěl odstranit otravné cestování za dalekými bossy.

Vývojáři o hře mluví jako o nejpřístupnějším zástupci žánru, čemuž patrně dopomůže i otevřený svět s širokými možnostmi průzkumu. Pokud se vám někde nebude dařit, můžete se vydat do jiné oblasti a zkusit štěstí jinde. Cestou naberete zkušenosti, pár úrovní a lepší vybavení a nebudete mít pocit, že vidíte pořád totéž dokola. Stakes of Marika jsou přirozenou součástí velkého světa, stejně jako kůň, který urychlí váš pohyb. V síti Sites of Grace navíc budete moci rychle cestovat.

Další informací, kterou Kitao v rozhovoru poskytl, je absence Boss Rush módu, který po vydání doplnil Sekiro: Shadows Die Twice. Vývojáři nemají v plánu postupné porážení bossů jednoho po druhém do Elden Ringu přidat ani jako dodatečný obsah.

Elden Ring vychází na PC a současnou i minulou generaci konzolí 25. února 2022.