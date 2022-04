V druhém DLC pro Pathfinder: Wrath of the Righteous bojujete o přežití v obleženém městě

13. 4. 2022 8:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

První příběhové DLC pro Pathfinder: Wrath of the Righteous nesklidilo v uživatelských recenzích zrovna nadšené reakce, vývojáři ale pro své dobrodružství ze světa Golarionu naplánovali celkem tři rozšíření, takže je stále ještě velká šance spravit si chuť. A druhé DLC s názvem „Through the Ashes“ na to podle všeho vypadá: přináší nové společníky i jiný pohled na vaše tažení proti démonům.

Zatímco v případě hlavní kampaně jste měli na starost hrdinské osvobozování města napadeného démony, v novém DLC se ujmete role poněkud komornější: společně s dalšími společníky se budete jako (téměř) obyčejní obyvatelé města snažit přežít a dorazit do bezpečí.

Novinka velmi připomíná koncept DLC Varnhold's Lot pro Pathfinder: Kingmaker, kde rovněž šlo o opětovné prožití událostí, které jste s vaším hrdinou absolvovali v rámci hlavního příběhu, avšak z pohledu vedlejší postavy. Výsledek si pak bylo možné importovat zpět do hlavní hry, kde došlo k odemčení nových interakcí či předmětů. Podobně by to mělo platit i pro tohle DLC.

Podle popisu vývojářů nás bude scénář nutit balancovat mezi vlastním prospěchem a zájmem skupiny. Vnitřní konflikt navíc ještě podpoří nedostatek předmětů pro přežití: každý magický svitek nebo lektvar může znamenat zásadní výhodu, necháte si ji pro sebe, anebo podpoříte skupinu, v níž máte (snad) větší šanci dosáhnout cíle?

zdroj: Foto: Owlcat Games

V řešení morálních dilemat vám budou pomáhat dva noví společníci, kteří do nabídky excentrických charakterů druhého Pathfinderu velmi dobře zapadnou: bývalý zloděj Rekarth, hrubiánský tiefling řídící se heslem „get things done“, a roztržitý gnómí čáryfuk Sendri, který vypadá, že bude spíš ke škodě než k užitku.

Naskočit do nového dobrodružství budete moci už za týden a kousek, konkrétně 21. dubna, kdy DLC Through the Ashes vyjde na Steamu, GOGu i EPICu. Předplatitelům Season Passu se v knihovně položka objeví automaticky, kolik ale za novinku budou muset zaplatit ti ostatní, zatím nevíme, DLC ještě nemá v obchodech samostatnou nabídku.