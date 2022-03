Vyšlo první příběhové DLC pro Pathfinder: Wrath of the Righteous. Reakce jsou ale rozporuplné

5. 3. 2022 7:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

Pro Pathfinder: Wrath of the Righteous naplánovali vývojáři celkem tři příběhová DLC. První s názvem „Inevitable Excess“ vyšlo včera, ale bohužel zatím sbírá povětšinou negativní reakce.

DLC je časově zasazeno ke konci originální kampaně a počítá s tím, že využijete všech schopností své družiny včetně mýtických levelů. Postavy tak začínají na maximální úrovni, abyste si mohli své polobohy pořádně užít.

Podle četných uživatelských recenzí se to ale úplně nepovedlo. DLC klade důraz na hádankové pasáže, které, přiznejme si, nejsou úplně tahákem Pathfinderu. V původní kampani mně jako součást úkolů nevadily, ale určitě to není věc, kvůli které bych se do hry rád vracel. Souboje si sice užijete, ve střetech jsou ale bohužel často hordy takzvaných „thrash monsters“, což při absenci poutavé zápletky, která by vaše pachtění okořenila, netvoří zrovna chutný koktejl.

V DLC prý chybí zajímavější interakce se společníky či NPC, příběh je vágní. Vzhledem k tomu, že právě tahle složka vyzdvihla nový Pathfinder nad svého předchůdce, nesou to uživatelé nelibě. Mezi recenzemi jsem zachytil slovo „vata“. Škoda.

Abych ale nekončil jen negativně, nemáte-li od nového obsahu velká očekávání, baví vás souboje a puzzle, můžete si prodloužit herní dobu, než to autoři zkusí s dalšími datadisky.

Vydání DLC se v dobrém dotkne všech majitelů hry, ať už mají season pass, nebo ne. Základní hra byla updatována na verzi 1.2, jejíž obří changelog museli vývojáři rozdělit na Steamu do dvou příspěvků. Pokud jste kvůli chybám hru odložili, teď je pravý čas to zkusit znova.

Vydání dalších příběhových DLC Owlcat Games ještě neoznámili, v plánu je nicméně konzolová verze Pathfinder: Wrath of the Righteous, která by měla dorazit (po odkladu) na podzim tohoto roku.