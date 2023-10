V Diablu IV startuje druhá sezóna

17. 10. 2023 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Dnes večer přivítá Diablo IV svou druhou sezónu nazvanou Season of Blood. Její příchod připomíná i nová ukázka, která v běhu představuje chystané novinky.

Hráči se pustí do nové příběhové linie úkolů, kde se spolčí s lovkyní upírů Erys, se kterou se pokusí překazit nebezpečný rituál krvesajů. K tomu se budou hodit nové upírské schopnosti a přirozeně další kusy výbavy vylepšené krvavou magií.

Po odehrání příběhové linie se pustíte třeba do nové sezónní události, případně do boje proti pěti novým endgame bossům, kteří by konečně měli mít své vlastní specifické tabulky kořisti, což by mělo hrdinům umožnit cílené farmaření konkrétních legendárek a unikátek.

Rovněž dorazí i několik zlepšováků pro pohodlnější hraní. Například se vám bude mezi postavami a sezónami přenášet věhlas a odměny za něj. Upraví se i některé odolnosti proti živlům. Drahokamy se navíc budou objevovat v materiálech a nezaberou tak místo v inventáři, zatímco do skrýše přibyla možnost vyhledávání a filtrování. Což jsou, pravda, záležitosti, které ve hře měly být už od začátku, ale... Lepší pozdě než nikdy?

Součástí další sezóny je též nový Battle Pass. Nabízí 90 úrovní odměn rozdělených mezi bezplatnou a placenou variantu. Naleznete v nich mounty, skiny na zbroj i další titul.