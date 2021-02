V českém hororu Expedition Zero čelíte dopadu meteoritu na Sibiři

5. 2. 2021 11:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

My víme, že vás české hry zajímají stejně jako nás, ale to není důvod, proč dnes píšeme o Expedition Zero. Dokonce jsme zpočátku ani nevěděli, že na ní dělají čeští vývojáři. Jednoduše nás zaujal trailer a prostředí hry, až při dohledávání informací přišlo překvapení, že jde vlastně o českou hru.

Mladé studio Enigmatic Machines je plné Čechů a jedna ze dvou adres studia připadá do Prahy, zatímco druhá do Irska. Vzhledem k dřívějším zkušenostem tvůrců s Unreal Enginem 4 si můžeme domyslet, že přesně tenhle motor pohání jejich survivalový horor Expedition Zero.

V něm se stanete posledním přeživším sovětské expedice, která byla vyslaná na Sibiř prošetřit pád meteoritu a zvěsti o masožravých bytostech, které pustoší tamější vesnice. S expedicí byl ztracen kontakt prakticky okamžitě, ale vás jen tak něco nezastaví. Stále se snažíte najít cestu domů a přežít zdejší mrazivé podmínky i útoky zrůdných monster.

Nejste ovšem jen zesláblý vědec v bílém plášti či protiradiačním plášti. Vaše jednotka byla vybavena těmi nejpokročilejšími technologiemi, takže po Sibiři pobíháte v mechanizovaném obleku, který si budete dále vylepšovat a opatřovat novými funkcemi.

Jinak toho o herní náplni mnoho nevíme, ale zde přicházíte na řadu vy a vaše vlastní zvědavost. Expedition Zero má totiž jako mnoho dalších her k dispozici demoverzi v rámci Steam Festivalu, takže neváhejte, stahujte a objevujte děsivou Sibiři. Plná hra by měla vyjít letos na PC pod záštitou vydavatelství tinyBuild.