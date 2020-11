V české strategii Unnatural Worlds bojujete na vesmírných tělesech prapodivných tvarů

30. 11. 2020 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

České hry nás snad nikdy nepřestanou překvapovat svou originalitou. I když vezmou něco tak obyčejného a dobře známého, jako je žánr realtimových strategií, dokáží ho ozvláštnit něčím neotřelým. V případě Unnatural Worlds je tím něčím prostředí, o které svedete s ostatními hráči boj v multiplayerových bitvách.

Mapy jsou totiž vesmírnými tělesy nejrůznějších tvarů, a nejde přitom o žádné kolosy, takže se jejich povrch pozemním vojskům nejeví placatý. Po pár vteřinách pochodování dojdou na okraj planety, ze kterého tedy nemohou spadnou jako ze Zeměplochy, ale jejich pochod pokračuje na další straně šestistěnné kostky, čtyřstěnného jehlanu, plástve, případně jiných sourodých i nesourodých tvarů.

O tvorbu prostředí se starají ruce vývojáře, ale když se mu zrovna nechce, nechá za sebe mluvit procedurální generování, které se umí zajímavě rozvášnit. Video výše je v prvé řadě technologickým demem nastiňujícím nápad. Hra je v ještě velmi rané fázi vývoje a leccos se může do finální podoby změnit.

Ale mělo by snad platit, že budete jako v každém RTS budovat vlastní základu, vytvářet různé jednotky a vysílat je směrem k soupeři, který mezitím činí totéž. Jen si zkrátka budete muset dát pozor na to, kde se váš soupeř zrovna nachází. Aby vám díky 3D prostředí zničehonic nevpadl do zad. I když, dá se v tomto případě vůbec mluvit o zádech, když útok může přijít z úplně každého směru?

Unnatural Worlds si zakládá na opravdu zajímavé myšlence a doufejme, že nezůstane pouze u ní. Kdy bychom se ale mohli hry dočkat a na jakých platformách, je momentálně ve hvězdách.