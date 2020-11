Česká strategie Imperiums: Greek Wars míří do trojské války

19. 11. 2020 16:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Trója zažívá renesanci. Bohužel ne ve skutečném světě (pochybuju, že by Turci dovolili návrat Priamovy dynastie, která by se v Hisarliku nabubřele vyvyšovala nad okolní vesničany a stavěla chrámy Apollónovi), ale aspoň ve velkolepých strategiích.

A Total War Saga: Troy dopadla nad očekávání slušně, tak uvidíme, jestli ji napodobí chystané DLC pro českou tahovku Imperiums: Greek Wars. Studio Kube Games se v něm přesune daleko před události původní hry, od historicky doložené vlády Filipa Makedonského až k mýtickým hrdinům, k Agamemnonovi, Paridovi, Achillovi a všem ostatním homérským superrekům.

Oproti obrovské základní hře, kde jste řezali nepřátele od Makedonie až po Malou Asii, bude Trója časově i prostorově omezenou kampaní, která by vám měla zabrat něco mezi dvěma a čtyřmi hodinami. Ovšem budou to dvě až čtyři hodiny nabité neustálou akcí.

zdroj: Kube Games

Zapomeňte na zkoumání technologií, na pomalé a upachtěné budování infrastruktury, na diplomatické tahanice s myriádou otravných sousedů. Tady se bude bojovat. Achájci, sestávající z volné konfederace řeckých králů a jejich mužů, se vylodí na trojském pobřeží a budou pálit a zabíjet, dokud se nejkrásnější žena světa nevrátí do Sparty.

Vy můžete hrát buď za některého z řeckých hrdinů, nebo zkusíte roztrhat Iliadu na kousíčky a zatlačit arogantní Danajce zpátky do moře. Z toho by taky měla pramenit velká dávka znovuhratelnosti, protože konflikt to bude nesmírně asymetrický, na jedné straně vysoce agresivní, na té druhé přísně defenzivní.

Samozřejmě nejde jen o to, sebrat co největší chuchvalec vojáků a napochodovat pod trojské hradby. Řekové se můžou pokusit město odříznout od zásob, připravit ho o přístav, zbavit ho základen na pobřeží. A Priam také nemusí trpělivě čekat to, až jeho říši stráví plameny – nabízí se spousta možností pro protiútoky, a to i diplomatické. Kdyby se třeba takový Odysseus nechal přesvědčit, aby zanechal zbytečné války a odplul zpátky na Ithaku…

Bude to zkrátka na vás, vy sami se ujmete role přelétavých bohů, kteří manipulují s ubohými smrtelníky. A je jedině dobře, že v Kube Games zas tak božsky přelétaví nejsou a velmi dobrou hru zásobují dalším obsahem. Milovníci řeckých dějin jistě rádi rituálně podříznou kozu v modlitbě, aby to ještě dlouho pokračovalo.

DLC by se mělo objevit do necelého týdne.