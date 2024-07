V Cataclismo vybudujete svou pevnost a budete ji bránit před nájezdy monster

24. 7. 2024 9:20 | Novinky | autor: Aleš Smutný

V předběžném přístupu na Steamu vyšla nenápadná, ale skvěle vypadající realtimová strategie říznutá tower defense, budovatelskou strategií a survivalem. Jmenuje se Cataclismo a už v rámci early accessu nabízí jedenáct plně nadabovaných levelů v rámci kampaně, přičemž další, spolu s novými herními módy, budou před vydáním postupně přibývat.

Princip hry je zdánlivě jednoduchý. Přes den budujete svou pevnost a v noci doufáte, že vaše zdi a jejich obránci jsou dost silní na to, aby se dožili svítání. Nepřáteli jsou přitom, alespoň zpočátku, monstra, která mi ze všeho nejvíc připomínají šedivá kuřata připravená k pečení, ale kdo jsem já, abych se hádal s pekelnými démony, jak mají vypadat jejich nekonečné hordy. Což je mimochodem jeden z módů, které ve hře budou – Endless Horde.

S Cataclismo to ovšem není tak jednoduché. Stavba rozhodně nespočívá jen v nesmyslném házení kostiček na sebe. Ať stavíte cokoliv, třebas i most přes řeku, musíte používat správné materiály a smysluplné konstrukce. Navíc ty materiály musíte někde sehnat, a to znamená pěkně natáhnout výrobní, respektive těžební, chapadélko ze své pevnosti až ke zdroji, což nepůjde hned. Někdo živý musí těžit, a ten někdo musí někde i bydlet. Počítá s tím vaše pevnost?

Najednou tu řešíte ryze budovatelskou část, ke které pak spadá i ona tower defense, kde se snažíte co nejlépe stanovit pozice obránců, kterých je nemnoho, a využívat silných stránek jednotlivých jednotek.

Je to spousta herních prvků, které do sebe musí zapadnout, ale podle prvních reakcí to vypadá, že minimálně v předběžném přístupu se nastavená kombinace vyvedla – Cataclismo má zatím 95 procent palců nahoru a tedy skvělé hodnocení od hráčů. Vývojáři z týmu Digital Sun, kteří stojí třeba za Moonlighterem, dodávají, že hra by měla vyjít v plné verzi přibližně za rok.