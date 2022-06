V budovatelské strategii Laysara: Summit Kingdom sužují vaše město příkré svahy a laviny

13. 6. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Budovatelské strategie zažívají zlaté časy a tvůrci se předhánějí v originalitě nových nápadů. Studio Quite OK Games by mohlo být kandidátem na vítěze, co se soutěže o nejatraktivnější myšlenku týče. Jeho chystaná hra Laysara: Summit Kingdom vás totiž nechá budovat města na příkrých svazích horských vrcholků.

Možná by se mohlo zdát, že změna povrchu z absolutní roviny na 45stupňový úhel je jen kosmetická, ale opak je pravdou. Najít na takových vrcholcích úrodnou půdu pro pěstování vinné révy není samozřejmost, nemluvě o obecném nedostatku prostoru pro rozšiřování vašeho království.

V cestě ke slávě vám budou bránit nejrůznější propasti, řeky, vodopády a převisy, které budete překonávat s pomocí mostů a lanovek. Ultimátním cílem je probudovat se až na samotný vrchol a s pomocí obrovského množství surovin tam vybudovat chrám, nad jehož monstrózností bude žasnout každý občan vašeho království.

zdroj: Quite OK Games

V Laysara: Summit Kingdom budete pěstovat plodiny pro obživu svých obyvatel, na horách s méně úrodnou půdou budete muset zapojit nějaký ten vhodný dobytek jako třeba jaky a neobejdete se bez těžby surovin.

Ale pozor, jakmile začnete otřásat horou, začne se bránit. Z mrazivých vrcholků se může uvolnit lavina a během pár vteřin jsou roky práce s výstavbou města jen dějepisným učivem. Jak vyzrát na laviny? Postavte lesy, které je zbrzdí, postavte bariéry, které je odkloní, nebo je schválně vyvolejte v začátcích, kdy nenadělají tolik škod.

Hra pak láká ještě na jednu libůstku. V průběhu kampaně, ale i v sandboxu vystavíte několik měst na rozličných horách s unikátními podmínkami a překážkami. A každé z těchto měst sdílí s ostatními stejný svět, jedno království, tedy při budování dalšího města můžete obchodovat se svými dřívějšími usedlostmi. Očekávejte ale čistě ekonomický zážitek, na žádné bitvy tady nedojde.

Laysara: Summit Kingdom má nemalý potenciál a bez mučení se přiznám, že jako jedna z mála her z letošní „E3“ okamžitě putovala do mého wishlistu. Dočkáme se jí v prvním čtvrtletí příštího roku na počítačích.