V bojovce Fatal Fury budete moci hrát za Cristiana Ronalda

27. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Předem chci předestřít, že nemám nic proti Cristianu Ronaldovi, naopak myslím, že bývá neférově ve stínu Lionela Messiho. Nicméně, přiznám se k jedné věci. Rozhodně si nespojuji fotbalisty s někým tvrdým, kdo by snad měl bojovat s jinými lidmi. Od Cantonova kopu do hlediště se fyzické kontakty ve fotbale odehrávají spíše v rovině dramatického polehávání či baletních pádů po letmém dotyku soupeřovy dlaně na rameni.

Proto považuji za úsměvné až absurdní, že v chystané japonské bojovce Fatal Fury: City of the Wolves bude jako jeden z hratelných bojovníků právě portugalská fotbalová legenda. Samozřejmě, je to dobré promo pro staromilskou bojovku, která má publikum primárně v Japonsku, a která se vrací po neuvěřitelných 26 letech.

Nicméně právě proto, že tahle značka strávila tak dlouhou dobu ve stázi, by podle mě bylo lepší budovat na už zaběhlých postavách a příběhu, který byl vždy pro Fatal Fury celkem unikátní v rámci ostatních bojovek.

Přiznejme si, že zahrnutí CR7 do rosteru bojovníků působí prostě jako příliš laciné, i když jsem si celkem jistý, že japonský gigant SNK, který za hrou stojí, rozhodně práva nezískával snadno. Jenže, samotná herní podoba Ronalda je poněkud… diskutabilní - i vzhledem k tomu, jak už máme fotbalistův obličej vrytý do paměti. A co hůř, SNK si opravdu koupili jen jméno a podobu, bohužel nám Portugalec neukáže své dabérské schopnosti, protože jej ve hře bude dabovat Juan Felipe Sierra, původem Kolumbijec (!) z Miami, který se specializuje na španělský dabing anime.

zdroj: SNK

Víc než Cristiano Ronaldo by měl hráče zajímat samotný návrat slavné značky a také soupis bojovníků, kteří mají své specifické stránky a dlouhá léta patřili jak k hlavním tvářím Fatal Fury, tak občas hostovali v jiných bojovkách od SNK. Na hostovačce se navíc v City of the Wolves objeví i Chun-Li a Ken ze Street Fightera.

Pokud ale máte rádi bojovky a trochu jste se už ztratili v Mortal Kombatu, který hodně tlačí na pilu brutality (což se ale od něj čeká), a poslední Street Fighter se vám obehrál, Fatal Fury: City of the Wolves pro vás může být osvěžením. Definitivně to poznáme 24. dubna, kdy hra vychází na PS5, PS4, Xbox Series X/S a PC.