Po víc než 20 letech se vrací série Fatal Fury

10. 8. 2022 11:07 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Šampionát EVO 2022 byl žní pro všechny fanoušky bojových her – dočkali jsme se představení nových postav pro Street Fighter 6, náznaků budoucího oznámení pokračování Tekkena a také jednoho zmrtvýchvstání. Japonské vydavatelství SNK ohlašuje návrat dlouho spící série Fatal Fury/Garou.

O nové hře toho nic moc nevíme, bude nicméně prvním přídavkem do série po 23 letech, kdy si svou premiéru odbyla Garou: Mark of the Wolves. Stejně jako v případě King of Fighters XV od stejného studia v této chvíli neznáme ani datum vydání, platformy a vlastně ani název. Jen to, že se na nové Fatal Fury/Garou pracuje, spolu s jedním obrázkem bojovníka Rocka Howarda.

Pokud jste s touhle sérií doposud neměli tu čest, možná jste se setkali alespoň s některými členy jejího ansámblu. Terry a Andy Bogard, Joe Higashi anebo Geese Howard se coby hostující postavy v průběhu let objevili v některých dalších bojovkách od SNK.

Není bez zajímavosti, že v japonském studiu vlastní majoritní podíl (51 %) korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán, o němž jsme v souvislosti s herními investicemi psali nedávno a který jimi chce pro svou zemi zajistit budoucnost nezávislou na ropném průmyslu.