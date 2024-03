V akčním tower defense First Dwarf kolonizujete planetu jako trpaslík v mechovi

31. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

First Dwarf je ještě jeden další příběh o prvním osadníkovi panenské přírody. Tentokrát je tou přírodou planeta Driftland, kterou můžete znát třeba ze hry Nomads of Driftland od stejných tvůrců, studia Star Drifters.

Hrajete za prvního trpaslíka, který se nasouká do přece jen obratnějšího a schopnějšího exoskeletu, s jehož pomocí se pustí nejen do těžby zdrojů, ale také likvidace nepřátel, kteří jsou pro prostředí tím samým, čím je rakovina pro lidské tělo.

Abyste s jejich narůstajícími počty dokázali držet krok, vybudujete si osadu, v níž za vás budou těžit zdroje nejrůznější budovy poháněné – stejně jako váš mech – manou, kterou pumpujete ze země a s pomocí trubek rozvádíte do jednotlivých staveb.

Mezi hlavní pilíře hry tedy patří automatizace, boj s nepřáteli a s ním související tower defense, jelikož před hordami nepřátel potřebujete uchránit svou výrobní síť (v prvé řadě třeba hradbami, ale jistě se časem přidají i aktivnější prvky).

No a další nedílnou součástí hry First Dwarf je průzkum planety a jejích tajů, k čemuž pracovně-bojový mech není moc uzpůsobený. V tu chvíli vám poslouží možnost přepnout se do pohledu dračice Ragny, s níž si můžete pevninu prohlédnout z výšky a klidně se i na vlastní pěst pustit do nepřátel.

15 minut z hraní ve videu výše vám hru pěkně představí, a pokud vás nalákají, můžete se na Steamu už ucházet o možnost stát se jedním z prvních účastníků uzavřeného testování. Časem vyjde i veřejně dostupný prolog a plná hra bude následovat, zatím bez bližšího data vydání (a v tuto chvíli jen na počítačích).