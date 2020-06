V akčním survivalu Tribes of Midgard čelíte obrům v době Ragnaröku

18. 6. 2020 14:13 | autor: Patrik Hajda

Tribes of Midgard odvypráví už dobře známý konec a následný začátek vesmíru, jak ho známe ze severské mytologie. Ale nebude to o Thorovi a Ódinovi ani o snaze dostat se do Valhaly. V roli válečníků se jednoduše pokusíte přežít útoky obrů, kteří vzali Zemi útokem.

Může to vzdáleně připomínat například Kingdom. Ve dne se vydáváte na průzkum zajímavě stylizované krajiny, ve které se pídíte po surovinách, s jejichž pomocí si opevníte vlastní vesničku. Jinak budete až moc na ráně nočním nájezdům bájných bytostí.

Ale ani ta nejbytelnější palisáda neodolá hněvu ledových a ohnivých obrů. Sice se je můžete pokusit zahnat do věčných lovišť sami, ale Tribes of Midgard půjde hrát i v online kooperaci až deseti hráčů, což už zní jako to pravé vikinské řádění.

Hra je navíc zabalená do poměrně slušivého pozlátka s jemnými konturami a vysloužila si tím jedno malé wishlistnutí. Letos s ní ještě nepočítejte, nicméně v příštím roce se objeví na Steamu a PlayStationu 5.