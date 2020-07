V akčním RPG Weird West bude Divoký západ reagovat na každé vaše rozhodnutí

14. 7. 2020 13:40 | autor: Patrik Hajda

Weird West se chlubí dvojicí autorů Raphael Colantonio a Julien Roby, kteří byli součástí vývojových týmů zodpovědných za Prey a Dishonored, nicméně jejich první vlastní hra ve studiu WolfEye je těmto projektům na míle vzdálená. Tedy aspoň na první pohled. Ten druhý odhalí, že předchozí first person akce a nadcházející akční RPG mají leccos společného.

Tvůrci ve Weird West zužitkují prvky takzvaného immersive sim subžánru, takže nepůjde o úplně bezduchou střílečku, pokud nebudete chtít. Můžete sice do saloonu vtrhnout po hlavě a ve stylu twin-stick shooterů vystřílet tamější osazenstvo, ale stejně tak se dovnitř můžete proplížit zadem a nepozorovaně splnit svůj úkol, případně se k cíli prokecat.

Simulační prvky se neomezují jen na to, že své planoucí tělo uhasíte v nedaleké řece, přičemž vás následná vlhkost dále omezí, ale svět divného Západu si bude pamatovat vše, co jste v něm natropili. Rozhodnete se chladnokrevně odprásknout jednu ze dvou kočovných obchodnic? Druhá si doběhne do města pro posily a až to budete nejmíň čekat, přepadne vás ze zálohy.

Pokud vystřílíte místní obchod, můžete se tím připravit o přístup k zásobám. Pokud necháte zemřít své společníky, už vám je nikdo nevrátí navzdory tomu, že sami dokážete přežít vlastní smrt.

Nikde ale není psáno, že se vám obchodnice skutečně bude chtít pomstít. Hra bude jen částečně skriptovaná, zbytek podléhá náhodným procesům, které by se měly postarat o neopakovatelné zážitky.

Zatím toho moc nevíme o příběhu ani o vaší roli v něm, ale o kulty a divná monstra v něm zjevně nebude nouze. Jednak budou pokřivené běsy stát proti vám i v pozicích bossů, jednak se sami budete do některého z nich proměňovat a děsit nevinné obyvatele Divokého západu.

Právě teď je ale bohužel ve hvězdách, kdy se zajímavého Weird Westu dočkáme. Steam slibuje „brzy“, to však v herní branži může znamenat ještě velkou spoustu měsíců.