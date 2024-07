Už tento týden vychází World of Goo 2. Připomíná se trailerem

30. 7. 2024 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na World of Goo vzpomínám jako na jednoho z prvních průkopníků toho, čemu dnes říkáme indie megahit. O logické hříčce, která předcházela i veřejné bety absolutního vládce – Minecraft – jsem v roce 2008 slýchával snad ze všech stran. Zvládne pokračování spustit stejnou lavinu jako před 16 lety?

World of Goo 2 se v želatinovém jádru nezmění. Pořád půjde o to, dostat šilhavé kuličky slizu do cíle. Musíte k tomu ale vystavět konstrukce a mechanismy, které je tam dovedou, což prověří vaši kreativitu, logické uvažování a taky znalosti fyziky.

Jaké tedy budou novinky? V jádru nikterak velké, čeká vás... prostě víc. Více hádanek, více zajímavých a kreativních rébusů, více druhů želé s různými vlastnostmi, větší scenérie, komplexnější úrovně. Chybět samozřejmě nesmí ikonický výtvarný styl Tomorrow Corporation, který můžete znát třeba i z hříčky 7 Billion Humans, a povedený soundtrack, jehož tóny zní v traileru výše.

World of Goo 2 vychází už tento pátek, 2. srpna, na PC a Nintendo Switch. Pokud žádnou z těchto platforem nemáte, měli byste podle tvůrců hodit svoji konzoli do koše a pořídit si něco, na čem si návrat indie krále zahrajete.