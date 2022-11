Už dva týdny před vydáním The Callisto Protocol dorazil povedený launch trailer

18. 11. 2022 16:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Občas se stává, že takzvaný „launch trailer“ neboli „video k vydání“ vyjde o pár dní dřív než produkt, jehož se týká, ale dva týdny? To už je přinejmenším matoucí. Studio Striking Distance se ale rozhodlo, že není důvod s launch trailerem hry The Callisto Protocol nijak otálet, a tak ho tu máte.

Nutno dodat, že je velmi povedený. A také velmi plný po vzoru hollywoodských trailerů, takže pokud jste alergičtí na spoilery, tak uděláte líp, když vyčkáte na samotnou hru. Ale není to tak, že by vám video vyzradilo nějakou zásadní zápletku, spíš je plné nejrůznějších záběrů z hraní a herních systémů. A celek doprovází dle mého vhodně zvolený song Lost Again od Kings Elliot.

The Callisto Protocol vyjde 2. prosince na počítačích a současných i minulých PlayStationech a Xboxech. Hra z vás udělá trestance Jacoba Leeho na mrtvém měsíci Jupitera – Callisto. Ve vězení Black Iron ale dojde ke katastrofě, jejímž vlivem se ocitnete tvářím v tvář nejrůznějším hrůzám. Tak snad to nakonec bude stát za to, když je to od tvůrců Dead Space…