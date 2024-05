Uvedení Call of Duty do Game Passu může znamenat zdražení služby

22. 5. 2024 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

I letos se samozřejmě dočkáme nového dílu série Call of Duty, a ačkoli zatím oficiálně nebylo oznámeno nic, už kolem něj krouží velké množství různých spekulací a „zaručeně pravých“ úniků. Letos má údajně na řadu přijít série Black Ops. Její v pořadí už šestý díl se prý bude odehrávat během války v Perském zálivu.

Nic z toho zatím není oficiálně potvrzeno a očekává se, že pořádné představení přijde na červnové Xbox Showcase. Zároveň se ale objevují zvěsti, že minimálně teaser nebo krátké oznámení dostaneme ještě do konce tohoto měsíce.

Daleko zajímavější je ovšem otázka, jaký vliv bude mít uvedení Call of Duty do předplatného Game Pass. Microsoft v nedávné minulosti potvrdil, že Call of Duty do předplatného vstoupí stejným způsobem jako ostatní first party hry Microsoftu. Je ale jasné, že firma bude muset nevyhnutelné finanční ztráty, způsobené nižšími prodeji, nahrazovat jinde.

Ačkoli zatím ani v tomto ohledu není nic oficiálně oznámeno, respektovaní insideři, jako je Shinobi602 nebo NateDrake tvrdí, že Game Pass Ultimate znovu zdraží, a že se čekají i další změny v celkové cenové politice a nastavení různých stupňů předplatného.

Od červnové Xbox Showcase máme přirozeně velká očekávání nejen stran samotných her, velmi pravděpodobně se zde víc dozvíme i o budoucí strategii Microsoftu, potenciálním rozšíření iniciativy multiplatformního vydávání her a možná dojde i na hardware.