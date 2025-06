Utopie světa Avalon v časoprostorové moci. Steampunkové Clockwork Revolution stále působí skvěle

9. 6. 2025 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Potomek Arcanum a Vampire: The Masquerade vznikající v útrobách studia inXile se během Xbox Games Showcase po letech připomněl a vypadá lépe než kdy dřív. Jestli tomu nevěříte, sami se na pětiminutovou ukázku ze steampunkového RPG z pohledu první osoby Clockwork Revolution podívejte.

Připomíná, že se hráči podívají do alternativní historie roku 1895, specificky do města Avalon. V něm se snoubí viktoriánské krásy s mechanickými výdobytky. Samozřejmě ale není všechno zlato co se třpytí. Za nitky zde totiž tahá nebezpečná Lady Ironwood, která drží obyvatele zkrátka. K tomu používá schopnost ovládat čas, díky němuž zasahuje do klíčových historických momentů, aby hrály v její prospěch.

Vysvitla však naděje. Tou je zařízení zvané chronometr, které se dostane až k vám. Díky němu se vám možná povede odhalit všechny intriky. Našlapovat byste ale přeci jen měli opatrně. Efekt motýlích křídel je nekompromisní a každé vaše rozhodnutí bude mít dopad na město, příběh i jeho konec.

Autoři se rovněž nebojí humoru, který podtrhuje docela bizarní svět vyplněný parními společníky i prazvláštními postavami. Mezi nimi najdete umouněného zbohatlíka lorda Griswicka či naštvanou mechanickou panenku, která pro ostré slůvko nepůjde daleko.

Ukázka rovněž prozrazuje, že nebudou chybět detailní možnosti vizuálních úprav vašeho svěřence či svěřenkyně, stejně jako příběhová pozadí, která se odrazí na vašich dovednostech a vlastnostech. V RPG duchu si též užijete rozhovory s košatými volbami, které se prostřídají s akční stránkou, kde využijete stylových zbraní, které vám při nalezení zůstanou až do konce. Fakt vykoupený robustním systémem vylepšování, který nabídne bohaté možnosti k tomu, abyste si každý kus uzpůsobili svému stylu.

Žel i přes evidentní pokrok ve vývoji stále nedošlo ani na orientační datum vydání. Pokud bychom si měli vsadit, Clockwork Revolution nejdříve dorazí v druhé polovině příštího roku. Jisté však je, že míří na PC a Xbox Series X/S, stejně jako do služby Game Pass.