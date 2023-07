Clockwork Revolution je prý jako potomek Arcanum a Vampire: The Masquerade

Ukázka z viktoriánského RPG z pohledu vlastních očí Clockwork Revolution od studia InXile překvapila a upoutala publikum během nedávné Xbox Game Showcase. O hře jako takové ale zatím nebylo moc co říct, vzhledem k tomu, že se titul nachází ve velmi rané pre-alfa verzi. Pavlovi hra po zhlédnutí traileru připomínala BioShock Infinite, šéf vývoje Chad Moore ale na Twitteru ohlásil jinou inspiraci:

With deep world building, compelling narrative, crunchy RPG systems, engaging gameplay, and massive reactivity, I’ve always described @ClockworkGame as the love child of #arcanum and @VBloodlines. pic.twitter.com/qp51n2a24L