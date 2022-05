Úspěšné strategické RPG For The King dostane příští rok pokračování

25. 5. 2022 9:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio IronOak Games před čtyřmi lety vydalo strategické RPG For The King, které k dnešnímu dni prodalo několik milionů kopií. Není proto divu, že se časem dočkáme pokračování. Stejní tvůrci oznamují For The King II a vypadá to, že dostaneme více téhož.

I dvojka bude tahovým RPG s taktickými souboji. Na procedurálně generovaných mapách budete coby odvážný dobrodruh ťapkat po hexech, prozkoumávat okolí, prožívat nejrůznější dobrodružství, a když na to dojde, tak i bojovat s nepřáteli v tahových soubojích. Jednou zemřete a budete si to muset dát znovu, protože jsme v oblasti roguelike.

První For The King bylo v sólu fajn, ale k jeho největším přednostem patřila kooperace. Ta samozřejmě nebude chybět ani ve For The King II. Prozkoumávat magický svět můžete v až čtyřech hráčích, a to jak online, tak lokálně.

Z popisu to nevyznívá na nějaké větší změny. Jedinými specifikovanými novinkami jsou nové biomy, hezčí grafická stránka a nová hudba pro vaše uši.

Zda se hře For The King II podaří vystoupit ze stínu prvního dílu se dozvíme v příštím roce na počítačích.