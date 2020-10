Urban Strife připomíná Jagged Alliance se zombíky a motorkáři

21. 10. 2020 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

A zase ti zombíci. Ale tentokrát by to mohli být zajímaví zombíci. Urban Strife není žádná kooperativní střílečka ani adventurní horor, ale čistokrevné tahové RPG ve stylu Jagged Alliance, a to už nezní zas tak nudně.

Píše se rok 2006 a hrstka přeživších již dva roky čelí nemrtvým hordám, ale i dalším lidem. Vy se k nikomu nehlásíte, jste banda obyčejných civilistů toužících tak akorát po klidném, nudném životě. K tomu vám dopomáhá improvizovaná „pevnost“, kterou jste vlastníma rukama vybudovali. Nicméně osud vás nakonec zavede ke dveřím tří hlavních frakcí, s nimiž se můžete naučit spolupracovat, nebo si jít vzájemně po krku.

Budete sympatizovat s Kultem druhé šance uctívajícím nový svět i jeho nemrtvé? Najdete zalíbení v alkoholu a lehkých děvách v klubech provozovaných motorkářským gangem The Shady Lady Bikers? Nebo si spřátelíte The Rogue Army Garrison, tedy žoldáky s přístupem k armádním zásobám? Je to na vás.

Souboje jsou tahové a slibují zase něco trochu jiného díky šourajícím se hordám zombií, na které vyzrajete zbraněmi nablízko i na dálku, přijdou vhod pasti, vábničky nebo starý dobrý stealth. Využít můžete i cosi jako falloutovský VATS, tedy možnost mířit na konkrétní části těla, přičemž musíte brát v potaz i balistiku.

Mimo souboje budete prozkoumávat postapokalyptický svět, vylepšovat si svou základnu a činit nelehká rozhodnutí v dynamických dialozích. Nějaký čas strávíte i rozvojem svých postav skrze strom dovedností a dumat budete také nad výbavou svých svěřenců.

Urban Strife je prvotina rumunského studia White Pond Games, které založili dva bývalí vývojáři z Ubisoftu, Razvan Radu a Alex Trutescu, se zkušenostmi z vývoje série Assassin’s Creed a Ghost Recon Wildlands. O vydání hry na PC se ve třetím kvartálu příštího roku postará znovuzrozené studio MicroProse, které v 80. letech založil sám velký Sid Meier.