Upírská akce z Divokého západu Evil West byla odložena

17. 8. 2022 16:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Odklady her kolem nás v poslední době padají jak švestky. Člověk se až ptá, jestli letos vůbec něco vyjde. V případě akční upírské řežby Evil West naštěstí můžeme být v klidu, hra je totiž pořád naplánovaná na rok 2022. Místo slibovaného září si ji ale budeme moci zahrát až od 22. listopadu, tedy alespoň podle slov vývojářů. Kdyby byla hra nakonec odložena ještě jednou, nebyla by to v rámci průmyslu žádná novinka (dívám se na tebe, Cyberpunku!).

Podle studia Flying Wild Hog, které má na triku například sérii Shadow Warrior, za odklad může především fakt, že hra vychází na pěti platformách zahrnujících dvě generace konzolí (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S). Studio tak potřebuje víc času na to, aby dosáhlo stejné kvality pro všechny verze.

Odložení pro vývojáře určitě nebylo snadným rozhodnutím, listopad je totiž v tuhle chvíli solidně nabitý. Pro menší titul, jakým Evil West je, bude těžké se poprat s konkurencí, kterou reprezentuje třeba takový God of War Ragnarok. Ale uvidíme, možná bude kosení upírů v uličkách zaprášených westernových městeček dostatečně zábavné, aby si i tak vydobylo pozornost hráčů.