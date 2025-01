Upíří RPG od tvůrců Zaklínače bude hodně sázet na rytmus noci a dne a plynutí času

17. 1. 2025 11:27 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nikdo mi nevymluví, že Coen v nové hře od studia Rebel Wolves není jasným pomrknutím na fanoušky Zaklínače. Proč? Inu, významná část týmu v čele s Konradem Tomaszkiewiczem pracovala v CD Projektu na Zaklínači 3 a i jejich prvotina pod novým studiem The Blood of the Dawnwalker má silné zaklínačské charisma.

Po prvním představení hry, společně s povedeným trailerem, se nyní mohli šéfové týmu rozpovídat i o specifikách, kterými se Dawnwalker pokusí odlišit od ostatních her. Tedy kdyby vám přišlo středověké RPG s upíry jako nedostatečný argument, proč se na hru těšit. Velkou roli v příběhu bude hrát čas a vaše rozhodnutí, jak s ním naložíte. Autoři se dušují, že má fungovat jako důležitý herní mechanismus, ale nemá vás stresovat tím, že na vás pořád tlačí nějaký odpočet.

Spíš si budete v určitých momentech volit, kterou cestou se vydáte, protože nestihnete v daném příběhovém okamžiku vše. Víc než jako Damoklův meč, který nad vámi neustále visí, by měl čas fungovat jako prostředek pro větvení příběhu a roleplay, kdy si prostě jasně určíte své priority a musíte se smířit s tím, že něco vědomě obětujete.

zdroj: Bandai Namco

Hlavní designér Daniel Sadowski přímo říká: „Systém času je klíčový prvek našeho narativního sandboxu. Čas se posunuje, jen když plníte nějaké úkoly, protože nechceme, aby hráče popoháněl a stresoval. Chceme mít čas jako součást celého vyprávění, celého principu hry, že činy mívají následky a stejně tak nečinnost.“

Tomaszkiewicz pak celkem jasně nadhazuje, že z času prostě má být určitá komodita, kterou budete utrácet. Tedy že se více ponoříte do rozhodování, co můžete a chcete udělat. Jako protipól staví příklad, kdy Geralt naháněl Ciri, ale mezitím si dal v poklidu partičku Gwentu. Ačkoliv nevíme, jestli tady budou karty, hra by vás měla v rámci úkolů a příběhového vývoje směřovat k tomu, že budete do toku času opravdu investovaní.

The Blood of the Dawnwalker se chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.