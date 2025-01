Vraždění dětí, upíři, mor. Veteráni z CD Projektu představují temné RPG The Blood of the Dawnwalker

14. 1. 2025 9:47 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Co má společného Konrad Tomaszkiewicz, Jakub Szamałek, Daniel Sadowski, Tamara Zawada, Bartłomiej Gaveł, Michał Boryka a Robert Murzynowski? Teda kromě toho, že se narodili u našich severovýchodních sousedů, tak všichni v nějaký moment pracovali pro CD Projekt Red. A to poměrně na vysokých pozicích – Tomaszkiewicz byl třeba šéf vývoje Zaklínače 3, zatímco ostatní se podíleli třeba i na Cyberpunku 2077. Před několika lety si ale veteráni z věhlasného polského studia založili vlastní firmu a loni oznámili nový projekt Dawnwalker.

Ten nyní vůbec poprvé pořádně odhalují příběhovým trailerem a změnou jména, respektive jeho rozšířením. Jste připraveni na temné upíří RPG The Blood of the Dawnwalker? To vám napoví fantastický trailer výše, který mi svým stylem v mnohém připomíná Geraltův lov na upírku v Zaklínači 3.

zdroj: Rebel Wolves

Život ve 14. století kdesi v Karpatech nebyl žádný med. Vesnice padají pod morovými ranami, šlechta si na poddaných bere, co může a je to příběh i našeho hlavního hrdiny Coena, který se před ozbrojenou gardou snaží zachránit svou nemocí stiženou sestru. Už to vypadá, že sourozenci naleznou svůj konec v troskách kostela, když jim na pomoc ze tmy přispěchají nepravděpodobní zachránci – upíři.

Krvavý masakr, který krvesajové rozpoutají, je jistě dílem bezbožné síly, ale když nakonec holčičku zbaví i moru, kladu si otázky, jestli v The Blood of the Dawnwalker náhodou upíři nebudou ti dobří. Ostatně sami tvůrci napovídají, že rádi kráčejí na šedé hraně morálky. Nepřátelé se mohou koupat ve slunečních paprscích a spojence můžete najít v té nejčernější tmě. To bude i úděl Coena, který se zjevně taky stane chodcem soumraku, který musí kráčet na hranici dne a noci.

Z kratičkých záběrů by nás mělo čekat akční RPG, možná po vzoru God of War, v otevřeném světě, který by rozlohou měl odpovídat třeba rozšíření Zaklínač 3: O víně a krvi. Ve studiu Rebel Wolves vám ale chtějí dopřát hlavně silný příběh. Ostatně The Blood of the Dawnwalker má být začátek zbrusu nové ságy, takže se při úspěchu snad dočkáme i dalších dílů.

Jak se upíří novinka od veteránů z CD Projektu hraje, se dozvíme v létě, kdy má vyjít přímo ukázka z hraní. The Blood of the Dawnwalker se chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.