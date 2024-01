První hrou studia veteránů z CD Projektu bude temné fantasy RPG Dawnwalker

O vzniku studia Rebel Wolves jsme vás informovali už bezmála před dvěma lety, kdy Konrad Tomaszkiewicz, mimo jiné šéf vývoje Zaklínače 3, dal společně s dalšími kolegy z CD Projektu dohromady nový samostatný tým. Ten tehdy rovnou i oznámil, že pracuje na temném fantasy RPG v Unreal Enginu 5, nyní však dává na vědomí, že se hra bude jmenovat Dawnwalker. Vedle názvu zveřejnil také nový koncept s kouřovým bojovníkem a pracovní verzí loga chystané hry.

