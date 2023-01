Upíří akce Redfall se podobá spíše Far Cry než Left 4 Dead

10. 1. 2023 15:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Chystaná novinka renomovaného studia Arkane (Dishonored, Prey) ve formě kooperativní upírské střílečky Redfall byla vůbec poprvé představena v roce 2021. A už během tohoto oznámení si člověk z dostupných informací mohl usmyslet, že se jedná o titul, který je docela podobný populární střílečce Left 4 Dead. Jenom je zasazen do jiného světa, kdy vás místo nemrtvých zombíků budou nahánět nemrtví upíři. Samotní autoři se ale s tímto příměrem příliš neztotožňují.

Výrok vychází z nedávného rozhovoru pro web GamesRadar, který zpovídal kreativní ředitele z Arkane, Harveyho Smithe a Ricarda Barea. Bare sice naprosto chápe, že lidé titul na první pohled spojují s populární zombie střílečkou, avšak podle jeho slov podobnosti víceméně končí u možnosti společného hraní až ve čtyřech lidech. Z pohledu hratelnosti má mít však titul daleko blíže třeba k sérii Far Cry.

Klíčovým rozdílem má být skutečnost, že Redfall operuje s otevřeným světem, který hráči mohou volně prozkoumávat. Naopak Left 4 Dead se odehrává v rámci samostatných úrovní. Ovšem přestože se bude jednat o dosud nejotevřenější svět (rozdělený na venkov a město), který studio Arkane vyprodukovalo, rozhodně by se neměl svou rozmáchlostí rovnat obrovským světům z posledních her od Ubisoftu. Tvůrci totiž chtějí dát velký důraz na atmosféru a tempo, které podpoří tím, že ve hře nenaleznete žádné dopravní prostředky a všude musíte jít po svých.

„Rozsah a tempo je v tomto ohledu trochu zpomalené. Chceme, abyste se plížili v kukuřičných polích v noci, v mlze a slyšeli jste šeptat upíry ve tmě. Možná zahlédnete v dálce farmu a připlížíte se k ní, jen abyste zjistili, že je plná fanatiků, kteří zde skrývají pár uvězněných přeživších, jenž můžete zachránit. Takovou má Redfall atmosféru,“ tvrdí Bare.

Hráči se zároveň mohou těšit na speciální základnu, kde si mohou promluvit s dalšími nehratelnými postavami, případně se z ní vydají vstříc plnění vedlejších i hlavních úkolů. S rozhovory se následně pojí ještě systém dynamických dialogů, které se budou měnit na základě situace, času i vztahů s jednotlivými postavami.

Dynamické nebudou pouze dialogy, nýbrž i souboje. Bude totiž čistě na samotném hráči, jakým stylem chce hrát a tomu může uzpůsobit svou výstroj ze štědré nabídky dostupných zbraní, ale také schopností. Každý ze zdejších hrdinů nabídne čtyři stromy dovedností, v jejichž rámci je možné kombinovat různé vlastnosti, které vám propůjčí bonusy v potřebných aspektech soubojů. Důležitým prvkem ale také bude dobrý pocit ze střelby, na který si tým najal experta na žánr FPS a zároveň jednotlivé věci konzultoval s kolegy z id Software.

Kromě toho se nám opět dostalo ujištění, že kooperace je spíše dobrovolná, takže si zábavu mají užít i jednotlivci. Avšak kdykoliv se vám zachce vyrazit do akce s přáteli, není to problém, jelikož singleplayer i multiplayer budou plynule propojené a vy tak mezi nimi můžete přepínat dle libovůle.

zdroj: Arkane Studios

Celkově tvůrci chtěli vytvořit zase něco trochu nového, co by se podle slov Smithe mělo blížit hrám, jako je Far Cry 2 či série S.T.A.L.K.E.R. Což jsou docela silná přirovnání.

Redfall má dorazit během první poloviny roku 2023 na PC a Xbox Series X/S. Dostupný bude i v rámci předplatitelské služby Game Pass, kterou si tvůrci pochvalují. Podle nejnovějších spekulací bychom se měli přesněji dočkat v květnu. Na oficiální vyjádření je však třeba ještě počkat. Čekání by to však nemuselo být dlouhé, jelikož na konec ledna se údajně chystá akce Xbox Developer_Direct, na které se má objevit i Redfall.