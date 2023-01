Xbox a Bethesda chystají na konec ledna speciální stream

Microsoft je v posledních měsících ohledně svých videoherních plánů poměrně potichu. Stále například neoznámil přesné datum vydání kooperativní akce Redfall či očekávaného Starfieldu, kterých bychom se měli dočkat v první polovině letošního roku. Ticho se údajně konečně chystá prolomit koncem ledna. Podle zdrojů novináře Jeze Cordena ze serveru Windows Central má Microsoft chystat akci Xbox Developer_Direct.

Přesněji by se měla uskutečnit 25. ledna ve 21:00 středoevropského času, kdy se zaměří na projekty Xboxu a Bethesdy. Fanoušci se mají dočkat bližšího pohledu na několik velkých titulů studií Microsoftu pro rok 2023, mezi něž patří třeba Forza Motorsport, zmiňovaný Redfall, strategie Minecraft Legends a nespecifikovaný obsah od ZeniMax Online Studios. Patrně další z řady rozšíření pro The Elder Scrolls Online.

Očekávaný Starfield zřejmě bude chybět, společnost pro něj podle Cordena chystá vlastní speciální akci. Celý tento stream má navíc být součástí nové iniciativy, kterou chce Microsoft reagovat na stížnosti fanoušků bažících po častějších novinkách o chystaných hrách. Máme prý počítat s videem v podobném stylu, jaké dělá Nintendo se svým Nintendo Direct.

Oficiální oznámení Xbox Developer_Direct by podle Cordenových zdrojů mělo přijít už velice brzy.

EXCLUSIVE: Xbox will host a new Developer_Direct show format this month, featuring ZeniMax titles, Forza, and more.



