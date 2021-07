Update pro Call of Duty přináší nový mód, vyvážení zbraní a podporu DualSense na PC

16. 7. 2021 11:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Black Ops Cold War je uprostřed čtvrté sezóny a jeho čerstvý update se změnami rozhodně nešetří. Vývojáři přinesli nový režim do stále populárního battle royale módu Warzone, mimo to se ale velmi výrazně sahalo třeba na vlastnosti zbraní.

Nový mód nese název Payload a staví proti sobě dva týmy po dvaceti hráčích. Ten první se snaží provést konvoj dvou nákladních vozidel skrz sérii checkpointů, ten druhý se tomu přirozeně snaží zabránit, mimo jiné pořizováním strategicky umístěných barikád či rovnou celých budov.

Co se změn ve vyvážení účinku zbraní týče, cílí vývojáři především na zvýšení průměrného time-to-kill, tedy času, který potřebujete k zabití soupeře, jinými slovy v podstatě na snížení účinnosti v souvislosti s kadencí. Autoři z Raven Software si údajně uvědomují, že stále bude existovat něco jako nejlepší zbraň, jejich hlavní snahou je ale udělat z většiny arzenálu použitelné kousky do specifických situací. Konkrétní změny si můžete nastudovat zde.

Zkrátka nepřijdou ani příznivci režimu Zombies, ti se totiž dočkali nové mapy Mauer den Toten a pár perků, jako je Mule Kick, který vám umožní nést třetí zbraň, nebo třeba robotického společníka. No a na závěr dobrá zpráva pro hráče na PC, kteří z nějakého důvodu preferují hraní na gamepadu. Do hry totiž nenápadně přibyla oficiální podpora ovladače DualSense od PlayStationu 5, a to v plné šíři, tedy včetně adaptivních triggerů a haptické odezvy. Drobnou pihou na kráse ovšem je, že tyto vymoženosti fungují zatím jen při kabelovém připojení a ne bezdrátově.

Call of Duty: Black Ops Cold War by měl dle spekulací letos nahradit nový druhoválečný díl z dílen studia Sledgehammer Games. V minulosti se objevily zvěsti, že by snad měl nést podtitul Vanguard, nic bližšího ale zatím nevíme. Tak se snad zas brzy někde objeví nějaký lépe informovaný pytel Doritos.